Лондон, , 22:26 — REGNUM

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, Brent уже опускалась ниже $59 за баррель, 6 августа передает агентство Reuters.

К настоящему моменту марка Brent подешевела на 64 цента (1,07%), до $59,17 за баррель. Чуть ранее в ходе торгов «мировой эталон» уже просел до отметки $58,81 за баррель.

Нефть WTI потеряла в цене 91 цент (1,66%) и оценивается в $53,78 за баррель. Минимальным значением марки за сессию пока являются $53,45 за баррель.

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