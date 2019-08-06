Бишкек, , 19:37 — REGNUM

В январе — июне 2019 года налоговая служба Киргизии смогла собрать 15 млрд 240,8 млн сомов (14 млрд 214,5 млн рублей) страховых взносов, выполнив план лишь на 95,3%. Об этом сообщает пресс-служба налогового ведомства.

В итоге недопоступление достигло 750,2 млн сомов (699,7 млн рублей).

Между тем, как отмечают в налоговой службе, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем собранных страховых взносов вырос на 199,7 млн сомов (186,2 млн рублей).

При этом недобор по страховым взносам, сформировавшийся за полгода, удалось сократить на 79,7 млн сомов (74,3 млн рублей) за счет перевыполнения плановых показателей в июле.