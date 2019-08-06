Ижевск, , 19:28 — REGNUM

В рамках реализации мероприятий нациоанльного проекта «Демография» людей старшего поколения, проживающих в сельской местности в Удмуртии, будут доставлять в медицинские организации с использованием специального автотранспорта. В том числе, они смогут приехать на диспансеризацию, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Перевозки будут осуществляться полноприводными микроавтобусами на базе автомобилей «Газель», рассчитанных на восемь мест, включая одно место для инвалида-колясочника. Машины оборудованы подъёмником для погрузки и выгрузки коляски.

Всего таких машин в республике будет 21, ключи от 16 автомобилей уже переданы социальным учреждениям региона.

Как сообщало ИА REGNUM, для улучшения демографической ситуации в Удмуртии было построено 19 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). В текущем году для выездной работы в отдаленных населенных пунктах планируется закупка 8 мобильных диагностических комплексов, оснащенных современным оборудованием. В 2020 году планируется заменить 63 аварийных ФАПов и 9 врачебных амбулаторий в аварийном состоянии. В рамках борьбы с онкологическими заболеваниями в республике запланировано переоснащение регионального онкологического центра, создание 7 центров амбулаторной онкопомощи и оснащение их необходимым лечебно-диагностическим оборудованием.