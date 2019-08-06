Эр-Рияд, 6 августа 2019, 19:24 — REGNUM
Саудовская Аравия перевела в центробанк Судана $250 млн в рамках программы помощи африканской стране, 6 июля передает агентство Reuters.
Депозит является частью совместного с ОАЭ пакета поддержки на $500 млн, о котором страны объявили ещё в апреле текущего года.
В общей сумме две страны Персидского залива обязались предоставить Судану помощь в размере трех миллиардов долларов для преодоления долгового, финансового и общего экономического кризиса страны.
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