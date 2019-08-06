Москва, , 20:41 — REGNUM

ФГУП «Московский эндокринный завод» планирует инвестировать свыше 2,4 млрд рублей в развитие производства. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики города Москвы.

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«Планируется, что объём инвестиций в будущие проекты превысит 2,4 млрд рублей», — заявил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он также сообщил, что предприятие официально получило статус промышленного комплекса столицы. В планах завода до 2022 года, в частности, значатся техническое перевооружение участка по производству мягких лекарственных форм и реконструкция филиала «Лефортовский».

ФГУП «Московский эндокринный завод» занимается производством социально-значимых лекарственных препаратов.