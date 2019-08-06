Рига, , 19:13 — REGNUM

Число латвийцев, которые были вынуждены продлить три и более раза срок возврата кредита, в 2018 году увеличилось. Об этом рассказала глава Центра защиты прав потребителей (РТАС) Байба Витолиня, сообщает delfi.lv

Всего общий объем выданный кредитов в прошлом 2018 году составил 630 млн евро, объем же небанковского кредитования вырос на 7% или 43 млн евро. Самый большой рост зафиксирован в сфере дистанционного кредитования (42%), потребительского кредитования (20%) и лизинга (30%).

Чаще всего жители Латвии берут кредит с целью покрытия долгов и оплаты счетов, на втором месте — покупка бытовой техники и продуктов, а также для приобретения или ремонта личного автотранспорта.

РТАС также организовал опрос населения, по результатам которого стало ясно, что около 77% во время отпуска позволяет себе тратить больше, чем было запланировано. Также около 34% жителей сталкиваются с денежными трудностями после отпуска и 11% требуется занять деньги с целью покрытия финансовых обязательств после отпуска.