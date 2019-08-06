Киев, , 19:01 — REGNUM

Власти Украины смогут обеспечить альтернативные поставки дизельного топлива в страну, заместив импорт из Российской Федерации, который полностью прекратился по трубопроводам с 1 августа. Об этом сегодня, 6 августа, на брифинге заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус по итогам совещания о поставках нефтепродуктов на Украину.

По словам Геруса, несмотря на прекращение поставок дизельного топлива из России, ситуация на топливном рынке Украины якобы выправляется. Он пояснил, что нефтетрейдеры накопили дополнительные запасы российского топлива на нефтебазах Украины (дополнительно более 40 тыс. тонн) ещё до того момента, когда поставки прекратились. Трейдеры будут реализовывать данные запасы.

Также будет наращиваться импорт дизельного топлива из Белоруссии.

Стоит отметить, что в Белоруссии топливо делают из российской нефти, которая поставляется в эту страну по льготным ценам.

Кроме того, наращиваются поставки дизельного топлива морским путем. Если ранее в месяц по морю на Украину доставлялись 10−20 тыс. тонн солярки, то в августе будет 60−90 тыс. тонн.

Есть рост поставок топлива из Литвы (скорее всего, перепроданное российское топливо) и других стран Евросоюза.