Москва, , 18:58 — REGNUM

В России по состоянию на конец 2018 года число медицинских организаций сократилось на 726 учреждений или на 9% по сравнению с данными на 2015 год. Всего в стране работают 7 318 медорганизаций, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Статистического сборника Минздрава РФ за 2018 год.

Сокращение числа медицинских организаций наблюдается практически по всем пунктам. Так, число стационаров снизилось на 298 больниц или на 6,4% за три года. Число больничных организаций упало на 244 учреждения или на 5,9%. Численность медорганизаций, оказывающих амбулаторную помощь, сократилась на 32 учреждения или на 2,6%. Количество стоматологических клиник в России упало на 57 организация или на 8,4%. Число диспансеров сократилось на 62 организации ил на 8,8%. Численность среднего медперсонала всех медицинских учреждений сократилась на 85,6 тыс. человек или на 6,5%.

В то же время Минздрав фиксирует рост числа врачей в России — на 5,2 тыс. человек или почти на 1%. Также наблюдается увеличение мощности медицинских организаций, оказывающих амбулаторную помощь, на 32 033 посещений в смену в среднем по России или также почти на 1%.

Как сообщало ИА REGNUM, по сравнению с 2016 годом число больничных мест в России снизилось на 29,507 тыс. коек или на 2,7%. В среднем по России показатель составляет 71,1 на 10 тыс. человек, за год объем коечного фонда в РФ сократился на 9,653 тыс. мест или почти на 1%.

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