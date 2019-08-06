Новосибирск, , 18:58 — REGNUM

В Сибирской генерирующей компании пояснили откуда взялись 7,3%, на которые вырос тариф на тепло в Новосибирске. Как заявила на пресс-конференции сегодня, 6 августа, директор по тарифообразованию СГК Екатерина Касогова, из этих 7,3% только 4,1% относятся к пожеланиям СГК. Остальные 3,2%, по её словам, — это требования департамента по тарифам.

В СГК уверяют, что средства, которые будут получены компанией после увеличении тарифа, пойдут на ремонт теплосетей в Новосибирске.

«СГК приписывают требования повысить тариф до 8,9% или даже 9,1%, такое мы видели в разных источниках. Подчеркиваю, что это не так, и все остальные значения, кроме разницы между 7,3% и 3,2% — это точно не наши цифры», — цитирует «Континент Сибирь» директора по тарифообразованию СГК.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 5 августа, около 400 новосибирцев вышли на митинг против повышения тарифа на тепло.

Напомним, что с 1 июля тариф на тепло в Новосибирске на 7,2% (до 1 384 рублей). Ранее, в январе, он был повышен на 1,7%.

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