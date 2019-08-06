Вашингтон, , 18:42 — REGNUM

Пять сотен самых богатых людей планеты потеряли порядка $117 млрд всего за один день на фоне «обвала рынка». Об этом сегодня, 6 августа, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, один только владелец Amazon Джефф Безос потерял за день $3,4 млрд. Также потери в капитале наблюдаются у Бернара Арно ($3,2 млрд), Марка Цукерберга ($2,8 млрд), Мукеша Амбани ($2,4 млрд) и Билла Гейтса ($2 млрд).

Дело в том, что на биржах в США произошло существенное снижение котировок, что и привело к обесцениванию их активов.

Эксперты связывают падение цен на акции с повышением напряженноти в отношениях США и Китайской Народной Республики.