Тамбов, , 18:32 — REGNUM

Строительная отрасль Тамбовской области планирует полностью перейти на работу по счетам эскроу с 2020 года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Пресс-завтрак с участием вице-губернатор Арсена Габуева Tambov.gov.ru

Тамбовская область вместе со всей страной переходит на новую модель финансирования жилищного строительства — соответствующие поправки в законодательство вступили в силу с 1 июля 2019 года. Эта модель финансирования жилищного строительства нацелена на защиту прав покупателей жилья, борьбу с таким явлением как «обманутые дольщики», удаление с рынка недобросовестных застройщиков, сокращение сроков строительства. Принципиально новый механизм проектного финансирования разработан по поручению президента страны Владимира Путина.

В Тамбовской области процесс перехода на новую схему финансирования жилищного строительства находится на особом контроле губернатора Александра Никитина. О том, как внедряются новые правила в регионе, сегодня, 6 августа, рассказал вице-губернатор Арсен Габуев.

«В законе прописана норма, по которой застройщики, которые на данный момент имеют более 30 процентов готового жилого фонда, могут достраивать данные объекты по старым правилам. Поэтому специалисты прогнозируют полный переход на новую систему финансирования жилищного строительства с 2021 года. Что касается нашего региона, мы полностью перейдем на работу по счетам эскроу с 2020 года», — отметил Арсен Габуев.

Согласно действующему законодательству, в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) застройщик обязан либо обновить проектную декларацию с указанием перехода на проектное финансирование и использование механизма счетов эскроу, либо получить заключение о соответствии критериям, утвержденным правительством РФ, для сохранения возможности привлечения средств граждан по старой схеме.

Тамбовская область стала одним из лидеров Центрального федерального округа по этой работе. Так, в регионе строительство 56 объектов (30 застройщиков) ведется с привлечением денежных средств по договорам участия в долевом строительстве. По ним заключено 4357 договоров. Строительство пяти объектов (два застройщика) осуществляется с привлечением денежных средств с использованием счетов эскроу. Три застройщика обратились в кредитные организации для получения проектного финансирования. В Тамбовской области выдано 28 заключений о соответствии проектов строительства требованиям, предусмотренным положениями постановления правительства РФ от 22 апреля 2019 года № 480 «О критериях, определяющих степень готовности многоквартирного дома».

«В новой модели финансирования жилищного строительства есть как свои плюсы, так и свои минусы. Для людей, которые планируют приобретать жилье, все будет четко, прозрачно, так как все денежные средства пойдут через банки. Однако не все застройщики на данный момент наладили четкое взаимодействие с банками. Долго идет рассмотрение пакета документов, который застройщики отправляют в банк», — сказал вице-губернатор Арсен Габуев.

По его словам, вопрос рассмотрения документов по некоторым застройщикам длится более шести месяцев. Такие задержки связаны с первым этапом внедрения системы, когда все только начинают работать по новым правилам.

«Мы надеемся, что уже в 2020 году все будет работать четко», — добавил Арсен Габуев.

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