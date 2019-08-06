Москва, , 18:32 — REGNUM

По итогам 2018 года обеспеченность больничными койками населения Приволжского федерального округа сократилась на 2,41 тыс. мест в медицинских учреждениях по сравнению с 2017 годом, показатель обеспеченности снизился с 72,4 до 71,6 на 10 тыс. жителей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы Статистического сборника минздрава — 2018.

Причём при сравнении с данными за 2016 год коечный фонд сократился на 6,809 тыс. мест или на 3,1% в течение трёх лет. Показатель 2016 года составлял 73,6 коек на 10 тыс. населения.

Наиболее обеспечены местами в больницах в 2018 году были жители Саратовской области, где показатель составляет 79,8 коек на 10 тыс. населения, абсолютное число мест в саратовских больницах при этом снизилось по сравнению с 2017 годом на 299 единиц. В Нижегородской области обеспеченность койками составляет 78,4 на 10 тыс., за год в регионе сократили 45 больничных мест. Также в числе лидеров по обеспеченности больничными койками Чувашия — показатель составляет 77,9 на 10 тыс. граждан.

В Марий Эл и Кировской области койками в больницах обеспечены 77,7 и 77,5 человек из 10 тыс. жителей соответственно, в Ульяновской области показатель составляет 76,6 на 10 тыс. человек. В четырёх регионах ПФО обеспеченность койками превысила 72 на 10 тыс. населения: в Пензенской области и Удмуртии — 72,9; в Оренбургской области — 72,8; в Башкирии — 72,4. В Пермском крае показатель составил 70,9 места на 10 тыс. граждан.

В аутсайдерах по обеспеченности местами в медицинских организациях в Поволжье числятся Мордовия с показателем 69,3 на 10 тыс. человек, Самарская область — 66,4 и Татария, где на 10 тыс. человек приходится 56,7 коек.

В среднем по России показатель составляет 71,1 на 10 тыс. человек, за год объем коечного фонда в РФ сократился на 9,653 тыс. мест или почти на 1%. По сравнению с 2016 годом число больничных мест в России снизилось на 29,507 тыс. коек или на 2,7%.

Наилучшим образом обеспечены местами в больницах жители Чукотского автономного округа — 132,1 на 10 тыс. населения. Наименее обеспеченными медицинскими койками являются жители Ингушетии — 45,2 на 10 тыс. граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии также зафиксирован самый низкий показатель обеспеченности врачами — 31,2 на 10 тыс. населения. Абсолютный лидер ПФО — Мордовия, где показатель составил 46,1 на 10 тыс. населения.