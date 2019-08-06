Челябинск, , 18:29 — REGNUM

В Челябинске намерены создать план комплексных мероприятий по выявлению на территории города незаконных торговых объектов и по предупреждению нарушений законодательства в этой сфере. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Челябинск (cc) Alexander Sapozhnikov

Будут активизированы усилия по привлечению лиц, которые незаконно поставили торговый объект, к административной ответственности. Кроме того, предстоит решить вопрос об актуализации и усовершенствовании законодательства в части эксплуатации и установки нестационарных объектов торговли.

Ситуацию с нестационарной торговлей обсуждали в мэрии 5 августа. Отметим, вопрос для Челябинска остаётся актуальным. Ранее широкую огласку в СМИ получили случаи, когда незаконные торговые объекты демонтировали, но затем они снова появлялись. На одном из аппаратных совещаний своё возмущение в связи с этим выражала врио мэра Наталья Котова, которая потребовала навести в этой сфере порядок.