Волгоград, 6 августа 2019, 18:25 — REGNUM
Арбитражный суд России лишил две иностранные компании контроля над крупнейшим производителем стали из Волгограда — заводом «Красный Октябрь». Нарушения обнаружил антимонопольный комитет — сделка состоялась без одобрения правительственной комиссии. Компании действовали в обход законодательства и незаконно приобрели контрольный пакет акций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ФАС России. В 2013 году акции Волгоградского металлургического комбината приобрёл швейцарский оффшор. В 2016 и 2017 годах эта компания размещала эмиссионные акции, купленные кипрской фирмой. Бенефициаром обоих оффшоров выступало одно и то же лицо.
Арбитражный суд Волгоградской области признал банкротом Волгоградский металлургический комбинат — завод «Красный Октябрь» — в ноябре 2018 года. Решение было вынесено на основании заявления Федеральной налоговой службы о том, что у завода есть 130 млн рублей неоплаченных налогов. Владелец комбината живёт на Кипре, его обвиняют в незаконном выводе активов завода на сумму более 6 млрд рублей, он объявлен в международный розыск.
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