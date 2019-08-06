Симферополь, 6 августа 2019, 18:15 — REGNUM
Власти Крыма хотят конфисковать транспортные средства у перевозчиков, работающих под «чёрным флагом» — нелегально. Об этом 6 августа сообщил на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксёнов.
По его словам, основная задача — легализовать перевозчиков, работающих под чёрным флагом и сделать перевозки комфортными для людей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о проведении обысков на госпредприятии «Крымавтотранс». Позже глава Крыма заявил о наличии коррупционных схем в системе работы предприятия и запугивании рядовых сотрудников со стороны руководства.
Об этом: В «Крымавтотрансе» много проблем и порочных схем — глава Крыма