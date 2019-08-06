Симферополь, , 18:15 — REGNUM

Власти Крыма хотят конфисковать транспортные средства у перевозчиков, работающих под «чёрным флагом» — нелегально. Об этом 6 августа сообщил на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксёнов.

Автобусы Rk.gov.ru

«Внёс предложение в правительство РФ по ужесточению мер наказания за осуществление нелегальных перевозок, вплоть до конфискации транспортных средств. Руководство меня поддерживает, поэтому не сомневаюсь, что наведём порядок», — отметил глава РК.

По его словам, основная задача — легализовать перевозчиков, работающих под чёрным флагом и сделать перевозки комфортными для людей.

«Не сомневаюсь, что перемены возможны и для нас, чиновников. Реакция людей — лучшая лакмусовая бумажка социального одобрения и понимания», — пояснил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о проведении обысков на госпредприятии «Крымавтотранс». Позже глава Крыма заявил о наличии коррупционных схем в системе работы предприятия и запугивании рядовых сотрудников со стороны руководства.

Об этом: В «Крымавтотрансе» много проблем и порочных схем — глава Крыма