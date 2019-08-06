Симферополь, , 17:59 — REGNUM

Исполняющим обязанности директора республиканского автоперевозчика «Крымавтотранс» назначили бывшего сотрудника «Крымской железной дороги» Юрия Рыжкина. Нового руководителя представил министр транспорта РК Сергей Карпов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Юрий Игоревич с 2015 по 2019 год работал на федеральном госпредприятии «Крымская железная дорога». Потом в должности заместителя генерального директора по взаимодействию с органами власти. Поручил урегулировать внутренние проблемы и обеспечить согласованность действий, еженедельно отчитываться о работе госпредприятия, а также наладить взаимодействие с ГИБДД для борьбы с нелегальными перевозчиками предприятия», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий директор госпредприятия Игорь Коробчук был уволен в начале июля. Позже глава Крыма заявил о наличии коррупционных схем в системе работы предприятия и запугивании рядовых сотрудников со стороны руководства.

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