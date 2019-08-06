Тамбов, , 17:58 — REGNUM

В Тамбовской области до 2024 года планируют ввести в эксплуатацию более 6 млн квадратных метров жилья, сообщили ИА REGNUMв областном управлении информационной политики. Строительство ведется во всех муниципалитетах.

Строительство жилья на Тамбовщине Tambov.gov.ru

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает, что развитие жилищного строительства является одним из лучших показателей экономического роста региона, способствующим повышению доступности жилья для граждан. О планах по строительству жилых домов в регионе сегодня, 6 августа, рассказал вице-губернатор Арсен Габуев. По его словам, более 6 млн квадратных метров жилья к 2024 году должно появиться в целом по области. Строительство ведется во всех муниципалитетах. Основная доля, безусловно, приходится на Тамбов.

«Активно разрабатываются проекты по застройке северной части города. В частности, в микрорайоне «Телецентр» под эти цели отведены два участка — площадью 39 и 170 гектаров, соответственно. Кроме того, будет интенсивно развиваться строительство микрорайонов «Пехотка» и «Звезда», находящихся в южной части города. Хотелось бы, чтобы более интенсивно застраивалась центральная часть с учетом имеющегося архитектурного стиля Тамбова», — подчеркнул Арсен Габуев.

По его словам, новые микрорайоны нуждаются и в новой инфраструктуре. На эти цели потребуется более 20 млрд рублей. В настоящее время совместно с управлением топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона ведется работа с ресурсопоставщиками, которые должны закладывать в свои инвестиционные программы средства на комплексную модернизацию сетей, в том числе с учетом планов по расширению границ Тамбова.