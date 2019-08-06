Майкоп, , 19:08 — REGNUM

Государственная компания «Автодор» ищет подрядчика на строительство транспортной развязки на границе Кубани и Адыгеи, на 1346-и км автомобильной дороги М-4 «Дон». Цена контракта составляет почти 698 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте ГК «Автодор».

Победитель конкурса будет определён 12 августа. Полный комплекс работ по строительству развязки от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до города Новороссийска и Адыгеи должен быть выполнен до 31 октября 2020 года.

Напомним, автодорога М-4 «Дон» соединяет центральные и северные регионы европейской части России с Северным Кавказом, Черноморским побережьем и морским портом Новороссийска. Её общая протяжённость составляет 1542 км.