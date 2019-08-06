Самара, , 17:54 — REGNUM

В Самарской области в ближайшее время для использования и развития наследия чемпионата мира по футолу-2018 создадут рабочую группу. Об этом глава города Елена Лапушкина доложила губернатору Дмитрию Азарову, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Сейчас разрабатывается перспективный план по сохранению и использованию тех объектов, которые были построены в рамках подготовки к мундиалю.

«Та большая работа, которая была проведена к Чемпионату мира по футболу, в основном остановилась в том виде, в котором она была по состоянию на 1 июня прошлого года. Необходимо принять концептуальные решения, план работ по сохранению и развитию наследия», — отметил Азаров.

По его словам, также ведётся работа по присвоению Самаре статуса исторического поселения, что позволит создать механизм дополнительного финансирования исторической части города. Азаров добавил, что вертолётная площадка в посёлке Управленческий имеет высокий туристический потенциал, но пока состояние и площадки, и подъездов к ней оставляет желать лучшего.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории рядом с футбольным стадионом «Самара Арена» планируется построить спортивный центр пляжных видов спорта. Инвестор подтвердил, что готов инвестировать в строительство объекта 200 млн рублей. В здании планируется разместить манеж с футбольным полем и волейбольными площадками, песчаное покрытие которых будет оборудовано системой подогрева, а также трибуны на 2 тыс. мест.