Архангельск, , 17:46 — REGNUM

В Архангельске начали строительство производственно-логистического комплекса Минобороны РФ. Об этом в своем блоге сообщил губернатор региона Игорь Орлов.

«На стройке будут задействованы до 3 тысяч человек, а в итоге — пять тысяч рабочих мест будет в Соломбале для жителей Архангельска. Мы поддерживаем этот инвестиционный проект и будем его сопровождать. Мы взаимодействуем и с инвестором — Курчатовским центром, и с министерством обороны — со всей кооперацией для того, чтобы проект был реализован в кротчайшие сроки», — заявил Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, ПЛК «Архангельск» — проект, инициированный Министерством обороны РФ. Объект должен не только стать важным перевалочным пунктом для снабжения военных объектов и организации северного завоза, но и войти в систему логистических баз, обслуживающих промышленные и инфраструктурные проекты в Арктике. Помимо Архангельска, комплексы появятся в Калининграде, Севастополе и Владивостоке.

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