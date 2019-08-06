Симферополь, , 17:38 — REGNUM

За вероятный срыв сроков сдачи в эксплуатацию нового многофункционального медцентра им. Семашко в Симферополе подрядчику грозят серьёзные штрафы. Об этом 6 августа на выездном совещании сообщил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов.

«Со взятыми на себя обязательствами завершить строительно-монтажные работы в августе подрядная организация не справилась. Контракт довольно жёсткий. Если до декабря объект не будет введён в эксплуатацию, будут применены штрафные санкции и пеня. У нас предусмотрено контрактом пятипроцентное удержание платежей до момента ввода объекта», — уточнил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый многофункциональный медцентр им. Семашко в Симферополе с высокой долей вероятности не будет сдан в эксплуатацию вовремя — в декабре 2019 года, поскольку подрядчик допустил серьёзное отставание по всему фронту работ: не выполнен необходимый объём работ и внутри здания, и на прилегающей территории, на объекте наблюдается нехватка рабочей силы, оборудования и материалов. Цена контракта на выполнение работ составляет порядка 8,4 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Подрядчик нового медцентра в Симферополе не платит зарплату рабочим