Симферополь, 6 августа 2019, 17:38 — REGNUM
За вероятный срыв сроков сдачи в эксплуатацию нового многофункционального медцентра им. Семашко в Симферополе подрядчику грозят серьёзные штрафы. Об этом 6 августа на выездном совещании сообщил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый многофункциональный медцентр им. Семашко в Симферополе с высокой долей вероятности не будет сдан в эксплуатацию вовремя — в декабре 2019 года, поскольку подрядчик допустил серьёзное отставание по всему фронту работ: не выполнен необходимый объём работ и внутри здания, и на прилегающей территории, на объекте наблюдается нехватка рабочей силы, оборудования и материалов. Цена контракта на выполнение работ составляет порядка 8,4 млрд рублей.
Читайте ранее в этом сюжете: Подрядчик нового медцентра в Симферополе не платит зарплату рабочим