Милан, Италия, , 17:36 — REGNUM

Налоговая служба Италии приостанавливает отправку уведомлений налогоплательщикам на период с 10 по 25 августа, передает Adnkronos во вторник, 8 августа.

Около 800 тысяч уведомлений будут отправлены по истечении указанного срока. Такая мера позволит избежать получения налогоплательщиками писем во время отпуска — пик отпускного сезона в Италии традиционно приходится на середину августа.

При этом отправка срочных уведомлений (таковых, по данным налоговой службы, около 25 тысяч) приостанавливаться не будет.