Милан, Италия, 6 августа 2019, 17:36 — REGNUM
Налоговая служба Италии приостанавливает отправку уведомлений налогоплательщикам на период с 10 по 25 августа, передает Adnkronos во вторник, 8 августа.
Около 800 тысяч уведомлений будут отправлены по истечении указанного срока. Такая мера позволит избежать получения налогоплательщиками писем во время отпуска — пик отпускного сезона в Италии традиционно приходится на середину августа.
При этом отправка срочных уведомлений (таковых, по данным налоговой службы, около 25 тысяч) приостанавливаться не будет.