Симферополь, 6 августа 2019, 17:34 — REGNUM
Подрядчик строительства нового многофункционального медцентра им. Семашко в Симферополе задерживает зарплату рабочим. Об этом 6 августа на выездном совещании журналистам сообщил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый многофункциональный медцентр им. Семашко в Симферополе с высокой долей вероятности не будет сдан в эксплуатацию вовремя — в декабре 2019 года, поскольку подрядчик допустил серьёзное оставание по всему фронту работ.
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