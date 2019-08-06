Симферополь, , 17:21 — REGNUM

Своевременный ввод в эксплуатацию многофункционального медцентра им. Семашко в Симферополе фактически сорван из-за некачественной работы подрядчика. Об этом 6 августа на выездном совещании журналистам сообщил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов.

Здание многопрофильного республиканского медцентра Крымской республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко Министерство строительства и архитектуры Республики Крым

«Проблем очень много, в каждом помещении. Не выполнен необходимый объём работ и внутри здания, и на прилегающей территории. К сожалению, приходится констатировать, что ввод в эксплуатацию больницы в декабре под большим вопросом. Это мы будем докладывать главе республики», — отметил министр.

По его словам, также на объекте явно наблюдается нехватка рабочей силы, оборудования и материалов.

Напомним, строительство нового медучреждения началось в сентябре 2017 года. Согласно плану-графику, ввод в эксплуатацию объекта запланирован на декабрь 2019 года. Цена контракта на выполнение работ составляет порядка 8,4 млрд рублей.