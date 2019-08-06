Брянск, , 17:09 — REGNUM

Программный комплекс радионавигационной системы Брянска обновляют до актуальной версии, в связи с этим возможны кратковременные сбои в работе сервиса «Умный транспорт», предупредили 6 августа в пресс-службе Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия.

Обновление необходимо для диспетчеризации и мониторинга пассажирского транспорта. Но пока идёт замена системы, «Умный транспорт» может некорректно отображать передвижение городского транспорта и давать неточный прогноз прибытия автобусов на светодиодных табло, установленных на остановках Брянска. В автотранспортном предприятии приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Онлайн-сервис для отслеживания автобусов «Умный транспорт» запустили в Брянске в сентябре 2017 года. Он доступен на специальном сайте и работает в мобильных приложениях смартфонов.