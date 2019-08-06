Турин, Италия, , 17:03 — REGNUM

Одно из старейших в Италии кондитерских производств — фабрика Pernigotti не будет закрыта, сообщили в министерстве экономического развития страны во вторник, 6 августа, передает информагентство ANSA.

Количество рабочих мест на фабрике, в соответствие с договоренностями ее владельцев и министерства, не будет сокращено.

Ранее представители владельца фабрики, турецкой компании Toksoz, сообщали о вероятности закрытия итальянской фабрики и переносе производства кондитерских изделий под брендом Pernigotti в Турцию.

Это вызвало резкую негативную реакцию со стороны правительства Италии, в парламент был внесен законопроект, ограничивающий права владельцев «исторических» брендов Италии переносить производство в другие страны.

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