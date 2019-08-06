Воронеж, , 17:02 — REGNUM

Урожай зерновых, полученный воронежскими аграриями, превысил три миллиона тонн — на 6 августа в регионе намолочено 3,1 млн тонны зерна при средней урожайности 33,1 ц/га, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. На 6 августа 2018 года было собрано 2,7 млн тонн, урожайность составила 31,9 ц/га.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

На данный момент в регионе убрано 931 тыс. га площадей зерновых и зернобобовых культур — это 63% от общей площади уборки. В ряде районов области ранние зерновые и зернобобовые обмолочены более чем на 90% — среди лидеров Верхнемамонский, Кантемировский, Ольховатский районы. Самая высокая урожайность, более 40 ц/га, зафиксирована в Лискинском, Нижнедевицком, Хохольском, Острогожском, Семилукском, Репьевском, Рамонском и Новоусманском районах. Между тем, отмечают специалисты, погодные условия — осадки, которые отмечаются на территории всего региона — сдерживают уборку зерновых культур. На данный момент в сутки убирается в среднем 30 тыс. га. Также ведется подготовка к севу озимых культур: планируется высеять озимые под урожай 2020 года на площади не менее 750 тыс. га.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам 2018 года воронежские аграрии получили урожай зерновых в 4,2 млн тонн.

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