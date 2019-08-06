Лондон, , 17:01 — REGNUM

Нефть марки Brent восстановилась после падения до отметки $59 за баррель, 6 июля передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent выросла в цене на 24 цента (0,40%), до 60,05 за баррель. Ранее в ходе сессии «международный эталон» упал до 59,07 за баррель — самого низкого уровня с середины января.

Нефть марки WTI также восстановилась — марка выросла на 12 центов (0,22%), до $54,81 за баррель. Минимальное значение сессии для WTI составляет $53,81 за баррель.

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