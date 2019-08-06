Неаполь, Италия, , 16:48 — REGNUM

Министр экономического развития Италии, вице-премьер Луиджи Ди Майо подписал декрет, который призван стимулировать жителей юга страны не покидать своих регионов, передает Affari Italiani во вторник, 6 августа.

Декрет под названием «Остаюсь на юге» предполагает расширение категорий предпринимателей, которые могут рассчитывать на финансовую поддержку властей: возраст повышен до 46 лет, на получение помощи смогут претендовать и фрилансеры.

Такие меры призваны стимулировать жителей менее благополучных южных регионов страны не переезжать ни в северную часть Италии, ни за границу.