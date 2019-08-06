Симферополь, 6 августа 2019, 16:20 — REGNUM
Смена руководства на предприятии «Крымавтотранс» не приведёт к сокращениям рабочего коллектива. Об этом 6 августа во время встречи с сотрудниками предприятия заявил 6 августа глава республики Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона заявил о наличии коррупционных схем в системе работы предприятия и запугивании рядовых сотрудников со стороны руководства госпредпредприятия.
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