Симферополь, , 16:20 — REGNUM

Смена руководства на предприятии «Крымавтотранс» не приведёт к сокращениям рабочего коллектива. Об этом 6 августа во время встречи с сотрудниками предприятия заявил 6 августа глава республики Сергей Аксёнов.

«Я прошу коллектив помочь в обновлении имиджа предприятия. Массовых сокращений штата не будет, предприятие останется в госсобственности», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона заявил о наличии коррупционных схем в системе работы предприятия и запугивании рядовых сотрудников со стороны руководства госпредпредприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: В «Крымавтотрансе» много проблем и порочных схем – глава Крыма