Москва, , 16:16 — REGNUM

Отключение России от источников внешнего финансирования было одним из самых тяжёлых санкционных ударов по РФ, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 6 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость об упадке и стагнации ряда важнейших отраслей экономики РФ.

«Наши компании, даже если они способны производить продукт мирового качества и мирового уровня, сталкиваются с тем, что у них нет возможности продать его из-за санкций, — сказал Гинько. — Но самое главное — это финансовый голод. Для большинства стран большую роль играют внешние заимствования. А их вообще нет. Отсутствие возможности для внешних заимствований сильно ударило по РФ. Они дошли почти до нуля».

Вместе с тем экономист отметил, что Россия накопила большие внутренние запасы на случай жёсткой просадки российской экономики, которая наблюдается уже сейчас. Как полагает Гинько, это «сумерки российской экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, эксперты Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития России пришли к выводу, что добывающие отрасли в России начали показывать темпы роста, близкие к нулю. Так, во втором квартале 2019 года в добывающей отрасли и в производстве электроэнергии, газа и воды сохранились близкие к нулю темпы роста. Обрабатывающий сектор, показавший рост в начале года, по итогам второго квартала тоже перешёл к нулевым темпам роста.

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