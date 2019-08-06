Москва, , 16:11 — REGNUM

Стагнация и упадок в ряде отраслей российской экономики связаны с технологическим отставанием РФ от развитых стран, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он рассказал 6 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что ряд важнейших отраслей экономики России демонстрирует падение или стагнацию.

Зарплата Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

«Начинает сказываться эффект технологического отставания, вызванный санкциями, — считает Гинько. — Становится экономически невыгодно увеличивать объём выпуска товаров и услуг. А почему? Не хватает технологий, которые позволили бы резко уменьшить издержки. Иными словами, у РФ нет технологий, которые внедряют другие игроки. Соответственно, мы видим, что перспектив для роста зарплат нет вообще. Об этом не может быть и речи. Бизнес находится в той ситуации, когда он не может существовать не только в расширенном воспроизводстве, но и в обычном. Он не может обеспечить собственную выживаемость».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным РАНХиГС, ряд важнейших отраслей экономики России демонстрирует падение или стагнацию. В оптовой торговле продолжается спад, и не показывают роста розничная торговля, платные услуги населению и строительная отрасль.

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