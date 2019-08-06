Москва, 6 августа 2019, 16:11 — REGNUM
Стагнация и упадок в ряде отраслей российской экономики связаны с технологическим отставанием РФ от развитых стран, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он рассказал 6 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что ряд важнейших отраслей экономики России демонстрирует падение или стагнацию.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным РАНХиГС, ряд важнейших отраслей экономики России демонстрирует падение или стагнацию. В оптовой торговле продолжается спад, и не показывают роста розничная торговля, платные услуги населению и строительная отрасль.
Читайте ранее в этом сюжете: Спад в строительстве и торговле показало исследование экономики РФ