Ульяновск, , 16:05 — REGNUM

В Ульяновской области подвели предварительные итоги исполнения консолидированного бюджета региона. Доходы и расходы казны выросли, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

На 1 августа доходы консолидированного бюджета превысили 38,5 млрд рублей, в том числе собственные поступления составили 32,2 млрд рублей, безвозмездные поступления — 6,3 млрд рублей. Темп роста собственных доходов составил 107,6%, в абсолютных цифрах — почти 2 млрд рублей.

Израсходовано за семь месяцев 40,2 млрд рублей, что на 5,1 млрд рублей больше аналогичного периода прошлого года. Бюджет исполнен с профицитом в 1,7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года внесены поправки в областной бюджет. Согласно новой редакции, доходы увеличиваются на 1,071 млрд рублей — до 61,118 млрд рублей, расходы возрастают на 1,505 млрд рублей и превысят 61,227 млрд рублей. Дефицит бюджета принят в размере 109 млн рублей.

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