Симферополь, , 16:03 — REGNUM

Властям Крыма известно о фактах запугивания сотрудников «Крымавтотранса» руководством госучреждения. Об этом во время встречи с рабочим коллективом предприятия заявил 6 августа глава республики Сергей Аксёнов.

«Заместитель директора по организации пассажирских перевозок ГУПа Александр Мещеряков устроил ситуацию, при которой выпускал распоряжения о запрете контакта сотрудников предприятия с органами власти. Это что вообще происходит? Вызов принимаю от тех, кто решил создать оппозицию и прикрывается различными покровителями в органах власти, которые смогут удержать криминальную схему. Не удержат! Я гарантирую, что в течение месяца произойдут изменения», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года некоторые сотрудники крупнейшего транспортного предприятия обвинили руководство в притеснениях и репрессиях, вплоть до применения силы в адрес представителей рабочего коллектива.

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