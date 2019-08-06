Москва, , 16:02 — REGNUM

Сегодня, 6 августа, фьючерсы нефти с поставкой на октябрь нефти марки Brent торгуются у отметки $60,41, немного отыгрывая сильный спад с 1 августа, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

«Участники рынка не спешат наращивать продажи в ожидании отчетов по запасам сырой нефти в США. Прогноз экономистов в очередной раз указывает на сокращение запасов более чем на 3 млн баррелей. Однако основное значение будут иметь фактические данные, которые выйдут 7 августа в 17:30 по мск», — отметил эксперт.

Хотя напряженность по вопросу роста мирового ВВП сохраняется, нефть может немного отыграть снижение на данных от минэнерго США. Техническая картина сигнализирует о возможной коррекции вверх от горизонтального уровня поддержки $59,12 за баррель к ближайшему сопротивлению на уровне $61,90.

«В противном случае, если нефтяные «медведи» посчитают данные по запасам недостаточными для коррекции, следует ожидать пробоя данного уровня вниз и движения к следующей поддержке, которая находится у отметки $57,90 за бочку нефти», — предположил Будаев.

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