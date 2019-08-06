Грозный, , 15:53 — REGNUM

В первом полугодии 2019 года в Чечне зафиксировано повышение уровня производства. Так, объём отгруженных товаров вырос на 11%. Увеличился на 33,4% объём продукции обрабатывающих производств. Об этом главе Чечни Рамзану Кадырову доложил 5 августа в ходе встречи председатель правительства республики Муслим Хучиев.

Выросло, по словам премьер-министра, на 1,2% производство продукции сельского хозяйства, на 2% — объем платных услуг населению, на 1,8% — инвестиции в основной капитал. Доходы консолидированного бюджета Чечни увеличились на 19,1%.

Отмечая позитивную динамику в развитии экономики республики, Кадыров призвал Муслима Хучиева взять под особый контроль вопрос сотрудничества с инвесторами из Саудовской Аравии, а также развитие ОАО «Чеченнефтехимпром». По словам, чеченского лидера, задачи привлечения в регион инвестиций и специалистов являются для правительства приоритетными.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2018 год проходил в Чечне под знаком Года инвестиций. За год на развитие малого бизнеса республики было вложено 500 млн рублей фондом имени Шейха Зайеда из Арабских Эмиратов. А с сентябре республика получила в собственность 100% акций ОАО «Чеченнефтехимпрома».