Грозный, , 15:41 — REGNUM

В Чечне выросли на 5% цены на продукты питания. Власти республики, признавая эту ситуацию, отмечают, что эта проблема волнует не только жителей республики, но и всей России. Поэтому ее причины надо разъяснять населению в средствах массовой информации. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с председателем правительства ЧР Муслимом Хучиевым.

«Рост цен относится к числу тех проблем, которые наиболее волнуют жителей. К сожалению, этот вопрос актуален для всей страны и не зависит от нашей республики. Необходимо разъяснять населению через СМИ эти и другие моменты, затрагивающие социально-экономическую ситуацию в республике», — призвал Кадыров.

Он отметил, что за первое полугодие 2019 года стоимость продовольственных товаров увеличилась на 5%, а стройматериалы подорожали на 3,6%.

«К сожалению, такая тенденция не зависит от мер, принимаемых в Чечне», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».