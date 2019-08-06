Москва, 6 августа 2019, 15:45 — REGNUM
В июле в России самой покупаемой моделью в сегменте SUV (сегмент спортивно-утилитарных автомобилей) стал компактный кроссовер Hyundai Creta. Об этом 6 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Всего в июле в РФ было продано 5410 автомобилей Hyundai Creta. Это на 2% больше, чем было реализовано в прошлом году.
Вторую строчку по популярности среди авто сегмента SUV занимает южнокорейская модель KIA Sportage. Её приобрели 3567 автолюбителей (+28%). Тройку лидеров замыкает кроссовер Toyota RAV4. За июль было реализовано 3360 единиц этой модели (+12%).
Четвёртое и пятое места занимают соответственно Volkswagen Tiguan (2821 ед.) и Renault Duster (2690 ед.).
Далее идут: LADA 4×4 (2552 ед.), Skoda Kodiaq (2333 ед.), Renault Kaptur (2226 ед.), Mitsubishi Outlander (2146 ед.) и Mazda CX-5 (1995 ед.).
Напомним, в июне 2019 года лидером продаж в сегменте спортивно-утилитарных автомобилей на европейском авторынках стал компактный кроссовер Renault Captur.
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