Москва, , 15:39 — REGNUM

Новые американские санкции не окажут непосредственного влияния на оценку кредитоспособности России международным рейтинговым агентством Standard & Poor's Global Ratings. Об этом говорится в сообщении S&P.

Речь идет о втором пакете ограничений, которые Госдепартамент США ввёл против России в рамках закона о контроле за химическим и биологическим оружием. Санкции применяются к внешним заимствованиям российского правительства в долларах США и не касаются заимствований в национальной валюте, пояснили в агентстве.

Рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: BBB-/стабильный/A-3. Вместе с тем эксперты указали, что риск введения новых, более строгих санкций сохраняется.

Как сообщало ИА REGNUM, новый пакет антироссийских санкций минфина США, введенных на фоне инцидента с отравлением Сергея Скрипаля, вступит в силу 26 августа. Ограничения будут действовать не менее года.

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