Нижний Новгород, , 15:34 — REGNUM

В Нижегородской области дали старт авигации судов на подводных крыльях «Валдай 45Р». Судно прошло по маршруту Нижний Новгород — Городец за 47 минут, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Катер на подводных крыльях. Волга

Вместе с воспитанниками «Нижегородского детского речного пароходства» и школьники, которые занимаются в кружках технического творчества, поездку совершили губернатор Глеб Никитин, спикер областного парламента Евгений Лебедев, председатель совета директоров АО «Центральное Конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева» Георгий Анцев.

Все участники водного путешествия отметили плавный ход судна, тишину и его внушительную скорость. В этом году на воду спустят ещё одно такое судно, в следующем — ещё три.

Планируется расширять направления речных пассажирских перевозок, включая Павлово, Лысково, Кстово и межрегиональные перевозки. По словам Ануцева, судно может быть модернизировано, рассматриваются перспективы смены класса на «река-озеро» и увеличения числа пассажиров до 60−65 мест.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, строительство речных судов на подводных крыльях возобновили в ЦКБ после 30-летнего перерыва при поддержке правительства РФ по федеральной целевой программе «Развитие гражданской морской техники». В мае 2018 года первый изготовленный «Валдай 45Р» Глеб Никитин представил на Петербургском международном экономическом форуме, где судно вызвало большой интерес участников форума. Он поручил возобновить регулярные речные перевозки.