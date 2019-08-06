Москва, , 15:33 — REGNUM

Предприятия группы «Полюс» во втором квартале 2019 года показали $365 млн (23,7 млрд рублей) скорректированной чистой прибыли, что на 50% выше, чем в предыдущем квартале текущего года. Об этом говорится в материалах компании.

По итогам работы во втором полугодии «Полюс» снизил объём чистой прибыли до $608 млн (39,6 млрд рублей), или на 11% по сравнению с первым полугодием 2018 года.

Всего за полугодие компания произвела 1,285 млн унций золота и реализовала 1,255 млн унций.

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Отмечается, что Совет директоров компании намерен рекомендовать дивиденды за первое полугодие общем размере $328 млн, что составляет 30% от показателя EBITDA. Размер дивидендов в рублях на одну акцию, как ожидается, будет объявлен 22 августа.