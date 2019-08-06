Ташкент, , 14:53 — REGNUM

По итогам 2018 года товарооборот между Узбекистаном и Турцией увеличился на 40,5% и составил 2,172 миллиарда долларов, сообщает МИД Узбекистана по итогам визита руководителя ведомства Камилова в Турцию.

«За январь-июнь текущего года товарооборот между странами составил 1,143 миллиардов долларов, что превышает показатели за тот же период 2018 года на 22%. Количество компаний с участием турецкого капитала выросло на 50% и составило 1081», говорится в сообщении.

В ходе визита, отмечает МИД, были затронули вопросы по наращиванию культурных-гуманитарных связей, турецкая сторона была приглашена на предстоящий XII международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналари» в Самарканде и I Международный фестиваль ремесленников в Коканде.

«Рассмотрены перспективы активизации контактов между научными и образовательными учреждениями двух стран», говорится, в частности, в сообщении.

Накануне вступило в силу соглашение между правительствами Узбекистана и Турции о сотрудничестве в области туризма.