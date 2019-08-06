Волгоград, , 14:51 — REGNUM

Два реактора и сепаратор, предназначенные для Омского нефтеперерабатывающего завода, буду доставлены из Волгограда по воде, а часть маршрута пройдёт по Северному морскому пути, сообщает 6 августа пресс-служба Волгограднефтемаша.

Общий вес оборудования достигает почти 700 тонн. Оно будет эксплуатироваться в составе установки гидроочистки/депарафинизации дизельного топлива Омского НПЗ.

Главные аппараты установки — реактор гидроочистки и реактор депарафинизации — выполнены из высокопрочной хром-молибден-ванадиевой стали в соответствии с самыми жесткими требованиями российских стандартов и международного стандарта ASME. Их диаметр составляет 3650 мм, длина до 44 метров, а общий вес более 500 тонн. Масса третьего аппарата — сепаратора высокого давления — 184 тонны. Он изготовлен из отечественных сталей в соответствии с требованиями российских стандартов и технического регламента Таможенного Союза.

Ранее на волгоградском заводе изготовили и отправили в Омск высокотехнологичное оборудование для производства катализаторов.

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