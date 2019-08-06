Орел, , 14:48 — REGNUM

Проект постановления правительства РФ «О создании на территории муниципального образования Мценский район Орловской области особой экономической зоны производственного типа «Орел» согласован Министерством финансов РФ 5 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области. Проект постановления направлен в правительство РФ.

«С созданием особой экономической зоны мы ожидаем прихода крупных инвесторов на региональный рынок», — прокомментировал губернатор Орловской области Андрей Клычков решение Минфина.

В соответствии с документом, ОЭЗ промышленно-производственного типа «Орел» будет создана на территории Мценского района на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны. Правительство региона должно в срок до 2023 года построить на территории ОЭЗ необходимую инфраструктуру. Также в проекте постановления говорится, что Министерство экономического развития РФ заключит от имени правительства РФ с правительством Орловской области и администрацией Мценского района соглашение о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года проект особой экономической зоны в Орловской области был представлен президенту РФ Владимиру Путину. Глава региона Андрей Клычков назвал ОЭЗ возможностью «рывка» для региона.

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