Москва, , 14:45 — REGNUM

Если власти РФ не начнут поддерживать потребительский спрос, то экономика страны не будет развиваться, а количество рабочих мест продолжит сокращаться, считает депутат Госдумы РФ, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 6 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что с начала 2019 года в РФ ускорились темпы сокращения количества рабочей силы.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

«Во-первых, идёт процесс сокращения рабочих мест, связанный с технологическими изменениями, которые предполагают сокращение человеческого труда там, где он носит рутинный и монотонный характер, — сказал Шеин. — Во-вторых, конечно, мы понимаем, что доходы населения падают. Они упали на 15% даже по официальным данным. Начиная с 2017 года, люди стали пытаться возместить потери своих доходов за счёт кредитов, и кредиторская задолженность уже достигла беспрецедентной отметки в 15 трлн рублей. Однако, вероятно, и этот потенциал поддержки потребительского спроса тоже иссякает, так как у людей нет возможности обслуживать эти кредиты. Это тупик. Соответственно в этих условиях малый бизнес и реальный сектор экономики теряют клиентов. Мы с вами видим это на примере снижения объёмов производства автомашин».

Шеин отметил, что данные последних нескольких лет показывали, что число рабочих мест в России сокращается примерно на 400−450 тысяч ежегодно. Чтобы остановить эти процессы, как полагает депутат, государство должно начать поддерживать потребительский спрос, повышать размер минимальной оплаты труда. Без этого, по его мнению, никакая экономика развиваться не будет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы. Соответствующие выводы содержатся в мониторинге экспертов Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития России. Так, в первые три месяца 2019 года численность рабочей силы сократилась почти на 800 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и по сравнению со снижением всего на 0,1 млн за весь 2018 год.

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