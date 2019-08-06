Белгород, , 14:38 — REGNUM

Ежедневно из Москвы в Белгород и обратно начал курсировать скоростной поезд «Ласточка» в комплектации «Премиум». В пяти вагонах размещено 345 мест для пассажиров. Весь состав укомплектован видеомониторами и климатическими установками, сообщили 6 августа в пресс-службе Юго-восточной железной дороги.

Запуск скоростных поездов приурочили ко Дню города. На главном вокзале областного центра состав встретили губернатор Белгородской области Евгений Савченко, генеральный директор АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») Пётр Иванов и начальник Юго-Восточной железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергей Задорин. Согласно расписанию, из Москвы поезд отправляется в 14:10 и прибывает в Белгород в 21:40. В обратную сторону «Ласточка» отходит в 04:35, а в столицу прибудет в 12:07.

Электропоезд является дневным поездом, он популярен у пассажиров. По данным железнодорожников, с января по июль 2019 года дневными поездами воспользовались более 10,2 млн человек.