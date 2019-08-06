Ульяновск, , 14:37 — REGNUM

В Сурском районе Ульяновской области капитально отремонтируют велодорожки, которые проходят вдоль автодорог. На это предусмотрено около 22 млн рублей из бюджетов разных уровней. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает администрация Сурского района. Победитель электронного аукциона должен будет отремонтировать велодорожки вдоль автомобильных дорог Сурское — Сара — Елховка, Сурское — Шумерля — Сурское (вдоль улиц Жигарина и Хазова в посёлке Сурское). Работы необходимо будет выполнить до 1 июля 2020 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 21 973 745 рублей. Средства предусмотрены в бюджете района и областной казне, в том числе 21,75 млн рублей выделяется из регионального бюджета Ульяновской области.

Согласно документу, гарантийный срок в зависимости от вида работ будет составлять от 4 до 6 лет: так, на верхний слой покрытия — четыре года, на основание дорожной одежды — шесть лет.