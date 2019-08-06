Москва, , 14:35 — REGNUM

Сумма потерь Банка России от санации банков огромная и разброс в оценке большой, особенно для Центрального банка страны, учитывающего каждую копейку, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя заявление зампреда ЦБ РФ Василия Поздышев.

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Не все банки подлежали ликвидации, и какие-то, кого оценили как особо значимые для экономики, было решено спасти, проведя санацию, выведя проблемные активы и накачав ликвидностью.

«Как оказалось, это дорогостоящее мероприятие, и хотелось бы сравнить с другой оценкой — какой ущерб понесла бы банковская система, если бы ЦБ отказался от их спасения», — отметил эксперт.

Часть затрат Банк России намерен покрыть за счет исков к бывшим владельцам банков, а часть — за счет продажи санированных банков.

«Однако в период низкой динамики российской экономики и не слишком благоприятного инвестиционного климата, найти покупателя будет сложно. Первые продажи отложены до 2020 года и, по всей видимости, это не окончательный перенос сроков», — считает Калачев.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке зампреда ЦБ РФ Василия Поздышева, потери регулятора от санации проблемных банков составляют от 750 млрд до 1,4 трлн рублей.

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