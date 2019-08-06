Москва, , 14:40 — REGNUM

Больше 75% работающих оценивают свою занятость как устойчивую, однако каждый пятый опасается потерять работу. Об этом сообщается в специальном мониторинге экспертов Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития России.

Работу не хуже той, что имеется сегодня, смогут без особых проблем найти, по их же ощущениям, треть занятых.

«Важной характеристикой следует считать оценку уровня межличностного доверия, но динамика этого показателя имеет негативный характер: людей, которым стоит доверять, стало меньше, и это мнение разделяет гораздо больше опрошенных. И все же общественные настроения характеризуются, скорее, оптимизмом, отмечают эксперты: на восходящие перемещения по социальной лестнице в будущем рассчитывает большая доля населения, чем та, которая опасается нисходящих», — отмечено в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, темпы роста добывающих отраслей в России стали близки к нулевым показателям.

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