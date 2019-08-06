Санкт-Петербург, 6 августа 2019, 14:34 — REGNUM
Режим санкций и контрсанкций оказал на некоторые отрасли российской экономики позитивное влияние, что и сгладило негативный эффект от санкций, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 6 августа, директор аналитического центра НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Анна Федюнина, комментируя ежегодный доклад МВФ о российской экономике.
Как сообщалось ранее, в докладе сказано, что из-за снижения цен на нефть, бюджетной и денежно-кредитной политики, а также санкций ВВП России в последние пять лет рос на 1,15% медленнее, чем мог бы расти без этих факторов. При этом в МВФ полагают, что наибольшее влияние оказало снижение цен на нефть (минус 0,65% роста) и жесткая финансовая политика (0,3%), а не санкции (0,2%).