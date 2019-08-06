Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM

Режим санкций и контрсанкций оказал на некоторые отрасли российской экономики позитивное влияние, что и сгладило негативный эффект от санкций, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 6 августа, директор аналитического центра НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Анна Федюнина, комментируя ежегодный доклад МВФ о российской экономике.

Как сообщалось ранее, в докладе сказано, что из-за снижения цен на нефть, бюджетной и денежно-кредитной политики, а также санкций ВВП России в последние пять лет рос на 1,15% медленнее, чем мог бы расти без этих факторов. При этом в МВФ полагают, что наибольшее влияние оказало снижение цен на нефть (минус 0,65% роста) и жесткая финансовая политика (0,3%), а не санкции (0,2%).

«Основной тезис доклада состоит в том, что снижение цен на нефть оказало на рост ВВП большее негативное влияние, чем другие факторы. И это вполне логично, если учитывать, что нефтегазовые доходы составляют 45−50% всех доходов бюджета. Россия в 2010-х зависит от нефти даже больше, чем в 2000-х.

Что же касается санкций, то следовало бы рассматривать их эффект вместе с эффектом от девальвации рубля и эффектом от контрсанкций. Потому что позитивный эффект для российской экономики тоже был, прежде всего для агропромышленного комплекса. Отсюда и относительно ограниченный показатель негативного влияния санкций на рост ВВП», — отметила Анна Федюнина.